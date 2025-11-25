Marvel Cosmic Invasion: Das Intro

Publisher DotEmu und Entwickler Tribute Games haben das Intro von "Marvel Cosmic Invasion" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Intro von "Marvel Cosmic Invasion" hat einen Umfang von fast zwei Minuten und stimmt uns in dieser Zeit auf das Prügelspiel ein. Dies geschieht primär mit knallbunten Zwischensequenzen. Neues Gameplay ist in diesem Kontext jedoch nicht zu sehen.

Schon in der vergangenen Woche wurde eine physische Deluxe Edition von "Marvel Cosmic Invasion" in Aussicht gestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Cosmic Invasion" erscheint am 1. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und PC.