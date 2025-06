Marvel Cosmic Invasion @ Summer Game Fest

Tribute Games hat heute zwei neue spielbare Superhelden für "Marvel Cosmic Invasion" bekanntgegeben, ein Beat ’em up im Arcade-Stil mit einer unglaublichen Auswahl an Charakteren aus Marvels goldenen Epochen. Das Duo hat sich in einem brandneuen Trailer in den Summer Game Fest-Showcase eingefunden und vermöbelt Feinde, die den Kosmos bedrohen.

In aufwendigen, handgezeichneten Illustrationen, die sich an den Marvel-Comics und Charakterdesigns der 90er-Jahre orientieren, entfesseln She-Hulk und Rocket Racoon einzigartige Angriffe und Fähigkeiten, während sie sich der spielbaren Riege anschliessen. She-Hulk verzichtet auf Rechtsstreitigkeiten und packt und schleudert ihre Gegner mithilfe ihrer Gamma-Kraft. Rocket Raccoon, ein Mitglied der Guardians of the Galaxy, beherrscht die Feuerkraft - und dank seiner Vorliebe für sporadische Granatenwürfe ist er der bisher chaotischste Kämpfer in "Marvel Cosmic Invasion".

"MARVEL Cosmic Invasion" soll 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox erscheinen.