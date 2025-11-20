Marvel Cosmic Invasion: Physische Ausgabe angekündigt

"Marvel Cosmic Invasion", ein Beat ‘em up im Arcade-Stil, das die goldene Ära klassischer Geschichten und Unterhaltung von Marvel feiert, erhält eine physische Ausgabe in einer Standard- und Deluxe-Edition für Nintendo Switch and Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox.

Deluxe Edition von Marvel Cosmic Invasion

Eine physische Ausgabe von "Marvel Cosmic Invasion" und eine spezielle Deluxe Edition Box

Eine hochwertige SteelBook-Hülle mit einer beeindruckenden, handgezeichneten Illustration der spielbaren Charaktere und dem furchterregenden Bösewicht, der im Mittelpunkt von "Marvel Cosmic Invasion" steht: Annihilus.

Ein Poster [543 x 338mm/21.38" x 13.31"], das die Hauptbesetzung von "Marvel Cosmic Invasion" feiert

15 exklusive Kunstkarten [135 x 170mm/5.32" x 6.69], die jeweils einen der Charaktere aus "Marvel Cosmic Invasion" und eine Momentaufnahme ihrer unglaublichen Kräfte mit holografischen Effekten zeigen.

Sticker-Bögen der mit allen 15 spielbaren Charakteren des Spiels, die es den Helden von "Marvel Cosmic Invasion" ermöglichen, von jedem Aussichtspunkt aus, an dem sie angebracht werden, nach Annihilus Ausschau zu halten.

Die physischen Editionen des Spiels werden am 13. März 2026 erscheinen – nachdem "Marvel Cosmic Invasion" am 1. Dezember 2025 digital für PC und Konsolen veröffentlicht wird.