Releasedatum, Iron Man und Phoenix

Freunde gepflegter 2D-Prügler und Marvel-Fans dürfen sich freuen: Das heiss erwartete Sidescrolling-Beat’em-Up „Marvel Cosmic Invasion“ hat gleich zwei weitere bekannte Neuzugänge zu verkünden – Iron Man und Phoenix werden künftig als spielbare Charaktere mitmischen. Doch damit nicht genug: Auch der baldige Release steht nun fest.

Wer schon immer einmal mit Iron Man, Spider-Man und Co. fiesen Schurken auf die Nase hauen und dabei - hoffentlich - die gleiche Atmosphäre wie in „Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time“ erleben wollte, darf sich auf den bevorstehenden Prügler „Marvel Cosmic Invasion“ freuen. Das Spiel, dessen Roster nun auch Iron Man und Phoenix umfasst, erscheint aller Voraussicht nach am 1. Dezember 2025 für PlayStation, Xbox, PC sowie Nintendo Switch und Switch 2 im Handel.

Alleine oder gemeinsam mit Freunden können Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines bekannten Marvel-Helden oder einer -Heldin schlüpfen, um Aliens, Symbionten und zahlreiche weitere Kreaturen aus dem Marvel-Universum das Handwerk zu legen. Entwickelt wird das Spiel von Tribute Games, während Dotemu das Publishing übernimmt. Eine kostenlose Demo ist bereits via Steam verfügbar.