Marvel Cosmic Invasion: Sehenswerter Auszeichnungstrailer

Publisher DotEmu und Entwickler Tribute Games präsentieren einen Auszeichnungstrailer zu "Marvel Cosmic Invasion". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 45 Sekunden lang ein kurzweiliger Mix aus Gameplay und den Stimmen der Fachpresse geboten. Die musikalische Untermalung passt perfekt dazu. Wir bekommen also kurz, knapp und präzise erklärt, was "Marvel Cosmic Invasion" ausmacht.

Erst letzte Woche hatte man Gameplay aus "Marvel Cosmic Invasion" veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Cosmic Invasion" erschien am 1. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und PC.