Marvel Rivals bekommt regelmässig neue Inhalte

Spieler von "Marvel Rivals" können sich regelmässig auf frische Inhalte freuen. Das hat NetEase Games jetzt hochoffiziell in Aussicht gestellt.

So sagt Game Director Guangyun Chen, dass man immer zwei neue Charaktere pro Season veröffentlichen wird. Der Plan sieht momentan vor, jede dreimonatige Season in zwei Hälften zu unterteilen und in jeder dieser Hälften einen neuen Helden zu ergänzen.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.