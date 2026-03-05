Entwickler warnen Match-Saboteure

Die Entwickler des Hero-Shooters "Marvel Rivals" gehen verstärkt gegen Spieler vor, die Matches absichtlich sabotieren. In einer aktuellen Stellungnahme spricht das Team von NetEase von einem „beunruhigenden Trend“ innerhalb der Community. Gemeint sind vor allem Spieler, die absichtlich untätig bleiben, also sogenannte AFK-Verhalten zeigen, oder Partien bewusst verlieren - etwas, das im Multiplayer-Jargon als „Throwing“ bezeichnet wird.

Laut den Entwicklern habe sich dieses Verhalten zuletzt deutlich gehäuft und wirke sich negativ auf das Spielerlebnis aus. Besonders problematisch sei, dass einige Spieler gezielt Mechaniken ausnutzen, etwa indem sie in Spawn-Bereichen stehen bleiben oder Aktionen wiederholen, ohne aktiv am Match teilzunehmen. Dadurch würden Fortschrittssysteme manipuliert und andere Spieler benachteiligt. Um dem entgegenzuwirken, arbeitet NetEase an neuen Systemen zur Erkennung solcher Verhaltensweisen. Diese sollen problematische Aktivitäten automatisch identifizieren und entsprechende Strafen auslösen.

Spieler, die absichtlich Matches sabotieren oder dauerhaft inaktiv bleiben, müssen künftig mit Konsequenzen rechnen. Laut den Entwicklern kann das Strafsystem zunächst Warnungen aussprechen, im Wiederholungsfall sind jedoch auch strengere Massnahmen bis hin zu permanenten Account-Sperren möglich. Ziel sei es, die Integrität der Matches zu schützen und sicherzustellen, dass "Marvel Rivals" für alle Teilnehmer fair und spielbar bleibt.