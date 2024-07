NetEase Games hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Marvel Rivals" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Venom aus "Marvel Rivals" fast eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Er ist Teil der geschlossenen Beta, die am 23. Juli beginnt und am 5. August endet.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist momentan unterminiert, aber für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.