Marvel Rivals: Helden der ersten Season angeteasert

NetEase Games hat die Helden der ersten Season von "Marvel Rivals" angeteasert. Offizielle Informationen dazu folgen schon bald.

So ist einem Artwork bei X (ehemals Twitter) zu entnehmen, dass Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und the Thing die zentralen Helden in der ersten Season von "Marvel Rivals" sein werden. Ein Trailer dazu wird aber bereits heute um 17 Uhr veröffentlicht, sodass wir schon sehr bald diesbezüglich Gewissheit haben werden.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.