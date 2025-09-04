Marvel Rivals erscheint auch für PS4

Entwickler und Publisher NetEase Games kündigt eine PS4-Umsetzung von "Marvel Rivals" an. Deren Release ist auch gar nicht mehr in weiter Ferne.

Demnach ist "Marvel Rivals" schon ab 12. September, also übernächsten Freitag, auch für PS4 erhältlich. Über eventuelle Unterschiede zu den bisher veröffentlichten Fassungen ist noch nichts bekannt, aber aufgrund der schwächeren Hardware dürften einige Kompromisse auf technischer Ebene zu erwarten sein.

Alle Spieler von "Marvel Rivals" können sich am selben Tag übrigens auch auf neue Inhalte freuen. So steht dann nämlich ebenfalls das Season 4 Update "The Heart of the Dragon" auf dem Programm.

"Marvel Rivals" erschien bereits am 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.