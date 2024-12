Marvel Rivals: Patch verfügbar

NetEase Games hat Patch 20241210 für "Marvel Rivals" veröffentlicht. Was sich damit ändert, erfahren wir auch.

Demnach nimmt Patch 20241210 für "Marvel Rivals" in erster Linie zahlreiche Korrekturen an dem Spiel vor. Dabei werden sämtliche Bereiche berücksichtigt. Alle Details dazu können wir in den englischen Patchnotes lachlesen.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.