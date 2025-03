NetEase äussert sich zu Overwatch & Marvel Rivals

Mit "Marvel Rivals" wurde im vergangenen Jahr ein äusserst erfolgreicher Overwatch-Konkurrent auf den Markt gebracht – und das, obwohl das Segment der Hero-Shooter bereits stark umkämpft ist. Nun hat sich Entwickler und Publisher NetEase zu dieser Situation geäussert und betont, dass der Markt gross genug sei.

Während "Overwatch" und dessen Nachfolger "Overwatch 2" von Blizzard Entertainment als eigenständige Marken etabliert wurden, konnte Marvel Rivals seit seiner Veröffentlichung vor allem mit den zahlreichen bekannten Helden und Schurken punkten, die seit Jahrzehnten die Kinolandschaft prägen.

NetEase ist es zudem zu verdanken, dass Titel wie "Overwatch 2" und "World of Warcraft" wieder in China spielbar sind. Beide Firmen haben zuletzt ihre Partnerschaft erneuert, was die Wiederveröffentlichung dieser Spiele im „Reich der Mitte“ erst möglich machte. Dieser Schritt führte jedoch auch dazu, dass beide Titel – insbesondere in China – als direkte Konkurrenten um die Spielerschaft ringen - der Techgigant zählt zu den Investoren Blizzards. NetEase betonte jedoch, dass der Markt, insbesondere der chinesische, gross genug sei, um beiden Spielen eine Daseinsberechtigung zu bieten.

Sowohl "Overwatch 2" als auch "Marvel Rivals" sind in Europa als Free-to-Play-Titel über Steam und andere Plattformen kostenlos spielbar.