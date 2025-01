Pünktlich zum heutigen Beginn der ersten Season hat NetEase Games seinem "Marvel Rivals" auch einen umfangreichen Patch spendiert. Was sich damit ändert, verrät man ebenfalls.

Besagter Patch für "Marvel Rivals" nimmt dabei in erster Linie viele Anpassungen an der Spielbalance vor. Sämtliche Details dazu können wir, wie immer, in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.