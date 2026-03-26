Marvel Rivals auch für Switch 2

NetEase Games hat jetzt offiziell bestätigt, dass man an einer Switch-2-Umsetzung von "Marvel Rivals" arbeitet. Dies hatte schon länger als Gerücht die Runde gemacht.

Konkret sagte Executive Producer Danny Koo, dass man momentan an einer Switch-2-Version von "Marvel Rivals" werkelt. Weitere Details dazu oder gar einen Releasetermin für diese nannte er aber noch nicht. Spannend wäre etwa auch, ob eventuell exklusive Inhalte dafür angedacht sind.

Erst Anfang dieses Monats hatte NetEase Games vor Match-Saboteuren in "Marvel Rivals" gewarnt und harte Konsequenzen für diese angekündigt.- Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Rivals" erschien bereits am 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die PS4-Fassung folgte am 12. September 2025.