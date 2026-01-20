Twitch-Streamer aus "Marvel Rivals"-Turnier geworfen

Twitch-Streamer Kingsman265 geriet im Zuge eines Creator-Events mit einem Mitspieler aneinander, da er nicht wollte, dass sein Team Black Widow verwendet. In der Folge kam es zu einem Eklat und schliesslich zum Rauswurf von Kingsman265.

Im Rahmen des Deadpool Creator Cups gab es insgesamt 40.000 US-Dollar zu gewinnen, wovon das Siegerteam allein 18.000 Dollar mit nach Hause nahm. Doch anstatt gemeinsam mit seinen Mitspielern um Preisgeld und eine Steigerung des eigenen Bekanntheitsgrades zu kämpfen, sieht sich der Twitch-Streamer Kingsman265 nun mit dem Ausschluss aus dem Turnier konfrontiert. Zu seinem Team gehörte unter anderem die Spielerin zazzastack, die vor allem für ihre Nutzung von Black Widow in "Marvel Rivals" bekannt ist.

Innerhalb des Teams entbrannten Gespräche darüber, wie die optimale Teamkomposition aussehen sollte. In diesem Zuge geriet Kingsman265 wiederholt mit zazzastack aneinander, da er von ihr verlangte, auch andere Charaktere als Black Widow zu spielen, was schlussendlich zu ausufernden Diskussionen führten.

Wenig später gab der Organisator des Events, Twitch-Streamer Basim, bekannt, dass Kingsman265 vom Turnier ausgeschlossen wurde. Zum genauen Hintergrund der Entscheidung erklärte Basim, dass diese ausschliesslich von ihm getroffen worden sei und auf verschiedenen Aussagen sowie Szenen aus mehreren Streams und Übertragungen basiere.