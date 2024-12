Marvel Rivals: Winter-Event angekündigt

NetEase Games hat einen Winter-Event für "Marvel Rivals" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Start-Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird der sogenannte "Winter Celebration, Joyful Jubilation"-Event in "Marvel Rivals" bereits übermorgen beginnen. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf einen neuen Modus freuen, der an ein gewisses "Splatoon" erinnert. Dieser hört auf den Namen "Jeff's Winter Splash Festival". An neue Outfits wurde ebenfalls gedacht. Ein festlicher Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf den Event ein.

Creative Director Guangyun "Guangguang" Chen hatte gleichzeitig noch inhaltliche Neuigkeiten zu "Marvel Rivals" parat. So ist Cross-Progression in Planung. Allerdings müssten diesbezüglich noch einige Probleme gelöst werden.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.