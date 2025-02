NetEase Games hat zwei neue Charaktere für "Marvel Rivals" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

So geben die Entwickler bekannt, dass "Marvel Rivals" mit The Thing und Human Torch zwei Neuzugänge spendiert bekommt. Konkret ist es bereits am 21. Februar soweit.

Bei "Marvel Rivals" handelt es sich um einen teambasierten Superhelden-PvP-Shooter. Wir stellen darin ein Marvel All-Star-Team zusammen und entwickeln unzählige Strategien, indem wir Heldenkräfte zu Team-Up-Fähigkeiten in sich stets verändernden Kampfschauplätzen im Marvel Universum kombinieren.

"Marvel Rivals" ist seit 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.