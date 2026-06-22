Marvel Tokon: Fighting Souls: Detaillierter Character Guide

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Arc System Works präsentieren einen umfangreichen Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Captain America aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" genauer vorgestellt. Dabei bekommen wir etwa seine ikonischen Moves gezeigt. Das Material stammt aus der PS5-Version des Prüglers und beinhaltet eine Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen.

Das letzte Lebenszeichen von "Marvel Tokon: Fighting Souls" hatte es Anfang des Monats bei einer State of Play-Ausgabe gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.