Marvel Tokon: Fighting Souls: Ausführlicher Character Guide

Entwickler Arc System Works hat einen weiteren Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Ms. Marvel aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" über viereinhalb Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei bekommen wir unter anderem ihre ikonischen Moves gezeigt. Das Material stammt aus der PS5-Fassung des Prüglers und beinhaltet eine Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen.

Anfang der Woche war schon ein detaillierter Character Guide zu Captain America aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.