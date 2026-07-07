Marvel Tokon: Fighting Souls: Detaillierter Character Guide

Entwickler Arc System Works hat einen weiteren Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich Doctor Doom aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" genau sechs Minuten lang näher vorgestellt. Dies geschieht mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. Das Material stammt dabei von der Standardversion der PS5.

Erst letzte Woche war eine offene Beta für "Marvel Tokon: Fighting Souls" in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.