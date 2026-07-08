Marvel Tokon: Fighting Souls: Ausführlicher Character Guide

Entwickler Arc System Works hat einen neuen Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:
Hier wird uns Iron man aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" genau fünfeinhalb Minuten lang näher vorgestellt. Dabei setzt man auf eine kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. Das Material stammt von der Standardversion der PS5.
Erst gestern war ein Character Guide zu Doctor Doom aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" erschienen. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.
"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist ab 6. August für PS5 und den PC erhältlich.