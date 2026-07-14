Marvel Tokon: Fighting Souls: Ausführlicher Character Guide

Entwickler Arc System Works präsentiert einen neuen Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Spider-Man aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" über fünfeinhalb Minuten lang näher vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es bereits aus anderen Character Guides zu dem Spiel kennen, auf eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt wieder von der Standardversion der PS5.

Erst gestern waren Details zum Episode Mode von "Marvel Tokon: Fighting Souls" bekannt geworden. Unsere zugehörige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist ab 6. August für PS5 und den PC erhältlich.