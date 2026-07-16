Marvel Tokon: Fighting Souls: Detaillierter Character Guide

Entwickler Arc System Works hat einen neuen Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Star-Lord aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" fast sechseinhalb Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es schon aus anderen Character Guides zu dem Titel kennen, auf eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt erneut von der Standardversion der PS5.

Erst vorgestern wart ein Character guide zu Spider-Man aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Unsere zugehörige News findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist ab 6. August für PS5 und den PC erhältlich.