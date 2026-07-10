Marvel Tokon: Fighting Souls: Umfangreicher Character Guide

Arc System Works hat einen weiteren Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich mit Storm die selbsternannte Goddess of Thunder aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" über sechseinhalb Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es bereits aus anderen Character Guides zu dem Spiel gewohnt sind, auf eine kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt von der Standardversion der PS5.

Erst vorgestern war ein Character Guide zu Iron Man aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" erschienen. Unsere zugehörige News findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist ab 6. August für PS5 und den PC erhältlich.