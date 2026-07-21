Marvel Tokon: Fighting Souls: Weiterer Character Guide

Entwickler Arc System Works hat einen frischen Character Guide zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Ghost Rider aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" fast sieben Minuten lang näher vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es schon aus den vorherigen Character Guides zu dem Titel kennen, auf eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt wieder von der Standardversion der PS5.

Erst letzte Woche war eine offene Beta für "Marvel Tokon: Fighting Souls" in Aussicht gestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und PC.