Marvel Tokon: Fighting Souls: Drei neue Character Guides veröffentlicht

Entwickler Arc System Works zeigt heute gleich drei neue Character Guides zu "Marvel Tokon: Fighting Souls". Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns Blade, Wolverine und Magneto aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" genauer vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es schon aus früheren Character Guides zu dem Speil kennen, auf eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt wieder von der Standardversion der PS5.

Erst gestern waren Character Guides zu Peni Parker und Magik aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.