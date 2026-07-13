Marvel Tokon: Fighting Souls: Details zum Episode Mode

Entwickler Arc System Works hat jetzt einige Details zum Episode Mode von "Marvel Tokon: Fighting Souls" verraten. Hierbei handelt es sich um ein Einzelspieler-Modus des kommenden Prügelspiels.

Demnach ist Kieron Gillen für die Konzipierung des Episode Mode von "Marvel Tokon: Fighting Souls" verantwortlich. Er war früher unter anderem als Comicautor und Videospieljournalist tätig. In besagtem Modus erleben wir fünf Geschichten. Jede einzelne davon wird von einem anderen Künstler zum Leben erweckt und begleitet ein Team bei der Bewältigung der drohenden Gefahr durch den Champion. Am Ende wartet stets ein fordernder Bosskampf.

Erst am Freitag war ein ausführlicher Character Guide zu Storm aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist ab 6. August für PS5 und den PC erhältlich.