Marvel Tokon: Fighting Souls: Frische Informationen

Arc System Works hat neue Informationen zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" verraten. So kennen wir jetzt etwa die Anzahl der Kämpfer und einige Features des Prügelspiels.
Demnach wird "Marvel Tokon: Fighting Souls" insgesamt 20 Kämpfer umfassen. Folgende Namen sind bereits bekannt:
- Captain America (Steve Rogers)
- Doctor Doom
- Ghost Rider (Robbie Reyes)
- Iron Man
- Ms. Marvel (Kamala Khan)
- Spider-Man (Peter Parker)
- Star-Lord
- Storm
Zudem wurden zwei Features von "Marvel Tokon: Fighting Souls" enthüllt. So können wir uns unter anderem auf eine Online-Lobby für 64 Spieler und einen Episode Mode für Einzelspieler freuen. Weitere diesbezügliche Informationen werden aber sicher noch folgen.
Das letzte Lebenszeichen von "Marvel Tokon: Fighting Souls" hatte es im November 2025 bei einer State of Play-Folge gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.
"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.