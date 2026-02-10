Marvel Tokon: Fighting Souls: Frische Informationen

Arc System Works hat neue Informationen zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" verraten. So kennen wir jetzt etwa die Anzahl der Kämpfer und einige Features des Prügelspiels.

Demnach wird "Marvel Tokon: Fighting Souls" insgesamt 20 Kämpfer umfassen. Folgende Namen sind bereits bekannt:

Captain America (Steve Rogers)

Doctor Doom

Ghost Rider (Robbie Reyes)

Iron Man

Ms. Marvel (Kamala Khan)

Spider-Man (Peter Parker)

Star-Lord

Storm

Zudem wurden zwei Features von "Marvel Tokon: Fighting Souls" enthüllt. So können wir uns unter anderem auf eine Online-Lobby für 64 Spieler und einen Episode Mode für Einzelspieler freuen. Weitere diesbezügliche Informationen werden aber sicher noch folgen.

Das letzte Lebenszeichen von "Marvel Tokon: Fighting Souls" hatte es im November 2025 bei einer State of Play-Folge gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.