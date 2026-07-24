Marvel Tokon: Fighting Souls: Intro veröffentlicht

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Arc System Works haben das Intro von "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Zudem wurde ein erster DLC-Kämpfer in Aussicht gestellt.

Aber der Reihe nach: Das Intro von "Marvel Tokon: Fighting Souls" hat einen Umfang von fast zwei Minuten. In dieser Zeit zeigt man uns hauptsächlich, wie sich die einzelnen Charaktere für ihren bevorstehenden Kampf bereitmachen. Dabei können wir einem fetzigen Japano-Soundtrack lauschen.

Gleichzeitig wurde mit Phoenix Cyclops der erste DLC-Kämpfer für "Marvel Tokon: Fighting Souls" angekündigt. Er ist irgendwann im Herbst verfügbar und wird uns jetzt schonmal 28 Sekunden lang mit einem separaten Trailer schmackhaft gemacht.

Erst gestern waren drei Character Guides zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden, in denen man uns Blade, Wolverine und Magneto näher vorstellte. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.