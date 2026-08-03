Marvel Tokon: Fighting Souls: Launchtrailer veröffentlicht

Sony und Arc System Works haben bereits den Launchtrailer zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich mehr als zwei Minuten lang auf "Marvel Tokon: Fighting Souls" eingestimmt. Dies geschieht überwiegend mit Gameplay, das von einer Standard-PS5 stammt. Kurze Auszüge aus den Zwischensequenzen bekommen wir aber auch gezeigt.

Erst kürzlich fand die offene Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" statt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.