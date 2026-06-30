Marvel Tokon: Fighting Souls bekommt offene Beta

Entwickler Arc System Works hat eine offene Beta zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" in Aussicht gestellt. Einen neuen Trailer hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Die offene Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" wird demnach vom 24. bis 26. Juli auf der PS5 und dem PC stattfinden. Weitere Details dazu möchte man in den kommenden Wochen noch bekanntgeben. Es steht allerdings jetzt schon fest, dass Blade in diesem Zusammenhang spielbar sein wird.

Besagter Blade ist auch im neuen Trailer zu sehen, welcher die Ankündigung der offenen Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" begleitet. Darin werden uns nämlich die Samurai Outriders über zweieinhalb Minuten lang genauer vorgestellt.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und PC.