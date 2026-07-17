Marvel Tokon: Fighting Souls: Offene Beta am Horizont

Sony und Arc System Works haben eine offene Beta für "Marvel Tokon: Fighting Souls" angekündigt. Wir fassen alle Informationen dazu für euch zusammen.

Die offene Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" findet demnach vom 24. bis 26. Juli statt und ist sowohl für PS5 als auch für den PC verfügbar. Eine Registrierung oder ein PlayStation Plus-Abonnement sind nicht dafür erforderlich.

Wir erhalten darin Zugriff auf 15 der insgesamt 20 Charaktere der Vollversion, darunter etwa erstmals den spielbaren Blade. Gekämpft wird auf sechs Marvel-Schauplätzen. Neben Casual- und Ranglisten-Matches stehen dabei lokale Duelle, ein Trainingsmodus, ein Tutorial und eine offene Lobby mit Avataren, Chat und Arcade-Automaten zur Verfügung. Erstmalig lässt sich zudem der Episodenmodus ausprobieren, welcher die ersten drei Kapitel der Geschichte der Fantastischen Guardians umfasst.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf die offene Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" ein. Darin stellt man über eineinhalb Minuten lang deren zentrale Features vor und zeigt natürlich auch flotte Spielsequenzen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und PC.