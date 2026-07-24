Marvel Tokon: Fighting Souls: Open Beta gestartet

Sony und Arc System Works weisen daraufhin, dass die offene Beta von "Marvel Tokon: Fighting Souls" begonnen hat. Noch bis zum 27. Juli um 8:59 Uhr kann der Prügler angetestet werden.

Spieler, die an der offenen Beta teilnehmen möchten, können den entsprechenden Client ab sofort herunterladen. Ein PlayStation Plus-Abonnement ist nicht nötig. Allerdings benötigen alle Spieler eine Internetverbindung und ein Nutzerkonto für PlayStation, um an der offenen Beta teilnehmen zu können.

Neben ursprünglich 15 Charakteren – darunter etwa Captain America, Iron Man, Wolverine, Spider-Man und Blade –, welche für die offene Beta angedacht waren, wurde jetzt auch Grüner Kobold als spielbarer Charakter hinzugefügt. Zudem wurde gestern auf der San Diego Comic-Con mit Phönix-Cyclops der erste DLC-Charakter im Rahmen der Year-1-Inhalte enthüllt.

Zudem wurde auf der SDCC eine Zusammenarbeit mit Insomniac Games, den Machern von "Marvel’s Wolverine", das am 15. September exklusiv für PS5 erscheint, bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Kooperation werden an Wolverine angelehnte Kostüme in "Marvel Tokon: Fighting Souls" eingeführt. Der Marvel‘s Wolverine Kampf-Auferstehung-Anzug ist ab 1. September verfügbar und kann von allen Spielern ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.