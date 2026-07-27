Marvel Tokon: Fighting Souls: Probleme mit der PC-Version

Im Laufe des Wochenendes machten Berichte über Probleme mit der PC-Fassung von "Marvel Tokon: Fighting Souls" die Runde. Der Entwickler hat bereits darauf reagiert.

So sorgte die offene Beta dafür, dass sowohl das Gameplay als auch die Performance von "Marvel Tokon: Fighting Souls" kritisiert wurden. Demnach stellte etwa ein Spieler fest, dass fünf Dienste von Sony dabei gleichzeitig im Hintergrund ihre Arbeit verrichteten. Zudem wurde etwa kritisiert, dass der Titel nach jedem Schliessen wieder eine erneute Verbindung zum PlayStation Network benötigt.

Entwickler Arc System Works reagierte und betonte, dass man bereits an Lösungen für die erwähnten Probleme arbeitet. Zudem betonte man, dass diese in der Vollversion nicht mehr vorzufinden sein werden.

Erst am Freitag war das Intro von "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Simultan hatte man den ersten DLC-Kämpfer für den Prügler bestätigt. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.