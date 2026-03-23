Peni Parker stösst zum Roster von Marvel Tokon

„Marvel Tokon: Fighting Souls“ erweitert sein Roster um eine weitere bekannte Figur aus dem Spider-Verse: Peni Parker ist als spielbarer Charakter bestätigt worden.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Arc World Tour 2025–2026 Finals. Peni Parker wird Teil des Teams „Amazing Guardians“, zu dem unter anderem auch Spider-Man, Ms. Marvel und Star-Lord gehören.

Im Spiel greift die junge Wissenschaftlerin auf ihren Mech-Anzug SP//dr zurück. Dadurch hebt sie sich spielerisch von klassischen Nahkämpfern ab und setzt stattdessen auf Gadgets sowie vielseitige Tools, um Gegner unter Druck zu setzen und flexibel zu reagieren.

Auch stilistisch bringt die Figur eine besondere Note mit: Peni Parker spricht im Spiel teilweise sowohl Englisch als auch Japanisch, was ihre Herkunft widerspiegelt und für zusätzliche Authentizität sorgen soll.

Spielbar sein wird der neue Charakter bereits in einer kommenden Demo-Version, die Anfang Mai auf der EVO Japan 2026 gezeigt wird. Insgesamt soll diese Version rund ein Dutzend Kämpfer umfassen.

„Marvel Tokon: Fighting Souls“ erscheint am 6. August 2026 für PS5 und PC.