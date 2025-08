Marvel Tokon: Fighting Souls: Geschlossene PS5-Beta angekündigt

Arc System Works hat eine geschlossene Beta zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" für PS5 in Aussicht gestellt. Unklar ist bislang, ob auch PC-Spieler in deren Genuss kommen werden.

Besagte geschlossene Beta zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" für PS5 wird demnach zwischen dem 5. und dem 7. September stattfinden. Registrierungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich und ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang darauf ein. Darin wird uns natürlich erklärt, warum eine Teilnahme an der Closed Beta sehr lohnenswert wäre.

In diesen Kontext ist auch bekannt, was die geschlossene Beta zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" bieten wird. Demnach werden darin in Person von Captain America, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm und Doctor Doom insgesamt sechs spielbare Kämpfer verfügbar sein. Diese können sich dann in drei Gebieten von Marvels New York City Stage prügeln. Eine Spieler-Lobby, ein Spectator Mode, und ein Tutorial Mode sind ebenfalls enthalten.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" ist für PS5 und den PC in Entwicklung, hat aber momentan noch keinen Erscheinungstermin.