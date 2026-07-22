Marvel Tokon: Fighting Souls: Zwei weitere Character Guides veröffentlicht

Entwickler Arc System Works präsentiert uns heute gleich zwei Character Guides zu "Marvel Tokon: Fighting Souls". Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich Peni Parker und Magik aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" näher vorgestellt. Dabei setzt man, wie wir es bereits aus früheren Character Guides zu dem Titel kennen, auf eine kurzweilige und flotte Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen und das Material stammt erneut von der Standardversion der PS5.

Erst gestern war ein Character Guide zu Ghost Rider aus "Marvel Tokon: Fighting Souls" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und PC.