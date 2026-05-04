Marvel Tokon: Fighting Souls: Zwei weitere Kämpfer vorgestellt

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Arc System Works haben zwei weitere Kämpfer für "Marvel Tokon: Fighting Souls" enthüllt. Dasselbe gilt für eine neue Stage.

So werden auch Hulk und Black Panther in "Marvel Tokon: Fighting Souls" spielbar sein. Beide verstärken das Fighting Avengers Team von Captain America und Iron Man. In diesem Zusammenhang wurde auch eine neue Stage namens "Wakanda" offiziell bestätigt.

Schon jetzt gab es einen flotten Gameplay-Trailer zu "Marvel Tokon: Fighting Souls" zu sehen. Dieser stellte fast zweieinhalb Minuten lang hauptsächlich die beiden Neuzugänge in flotten Sequenzen vor.

"Marvel Tokon: Fighting Souls" erscheint am 6. August für PS5 und den PC.