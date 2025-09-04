Baldiges Lebenszeichen von Marvel's Wolverine?

Es könnte sein, dass es schon bald ein Lebenszeichen von "Marvel's Wolverine" gibt. So schreibt Insider Gaming, dass der Titel bei der nächsten State of Play-Ausgabe mi einem neuen Trailer vertreten sein wird.

Dies wäre der erste neue Trailer zu "Marvel's Wolverine" seit dem PlayStation Showcase 2021. Der entsprechende Trailer ist nach Informationen aus Produktionskreisen angeblich fertiggestellt, weshalb bei einem Ausbleiben im September eine Veröffentlichung spätestens bei den Game Awards im Dezember höchst wahrscheinlich ist.

Die Entwicklung von "Marvel's Wolverine" wurde Ende 2023 von einem Ransomware-Angriff belastet. Dabei gelangten nicht nur sensible Daten von Mitarbeitern, sondern auch umfangreiches Videomaterial ins Netz. Das Studio musste danach Anpassungen an seinen Plänen vornehmen.

Das nächste State of Play dürfte generell weitere grosse Spiele beinhalten. So werden unter anderem Bungies "Marathon", ein frisches Metroidvania aus dem "God of War"-Universum, "Phantom Blade Zero" und möglicherweise auch Naughty Dogs Science-Fiction-Projekt "Intergalactic: The Heretic Prophet" erwartet. Es bleibt also spannend..