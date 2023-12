Insomniac Games äussert sich zu Hacks

Durch den Hackerangriff hat Insomniac Games grossen Schaden erlitten. Was dabei 'erbeutet* wurde, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. In einer Stellungnahme auf Plattform X/ Twitter hat das Unternehmen nun geäussert, dass es mit den Plänen für "Marvel's Wolverine" wie geplant fortfahren wird. Im Zuge des Hacks sind auch weitere Informationen ans Licht gekommen, die wir euch, auch wenn wir die Tat verurteilen, nicht vorenthalten wollen.

Folgende Informationen beziehungsweise Andeutungen gehen aus aktuellen Medienberichten hervor: