Marvel's Wolverine für 2024?

Marvel ermöglicht immer mehr Videospieladaptionen in seinem Superhelden-Universum. Das nächste Game auf der Liste ist "Marvel's Wolverine", zu dem bisher noch kein Release-Termin veröffentlicht wurde. Ein Künstler namens Hung Nguy listet das Game bereits für das kommende Jahr auf einem Artstation-Profil.

Obwohl bereits im Jahr 2021 angekündigt, ist nach wie vor unklar, wie weit in der Entwicklung sich "Marvel's Wolverine" befindet. Nach "Marvel's Spider-Man 2" hat Insomniac Games das Entwickler-Team nach und nach auf "Marvel's Wolverine" angesetzt, es befand sich jedoch all diese Zeit in Entwicklung. Ob es sich bei der Angabe 2024 um einen Fehler handelt oder dies zwar ursprünglich geplant, aber noch verschoben wird, muss die Zukunft zeigen. Auch gibt es noch Spekulationen zu einem DLC zu "Marvel's Spider-Man 2". Es ist nicht das erste Mal, dass über einen Release im Jahr 2024 berichtet wird, wie dieser Tweet vom letzten Monat zeigt: