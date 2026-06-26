Marvel's Wolverine: Physische Fassung auf Disc

Die physische Version von "Marvel's Wolverine" wird eine Disc enthalten. Das hat Entwickler Insomniac Games jetzt offiziell bestätigt.

Entsprechende Fragen bezüglich "Marvel's Wolverine" waren aufgekommen, nachdem bekanntgeworden war, dass "Grand Theft Auto VI" im November lediglich als "Code in a Box", also in Form einer Spieleschachtel mit Downloadcode, veröffentlicht wird. Dem hat Insomniac Games nun aber eine klare Absage erteilt.

Anfang des Monats hatte es das letzte Lebenszeichen von "Marvel's Wolverine" gegeben. Damals war bei einer State of Play-Ausgabe ein ausführlicher Gameplay-Trailer zu dem Action-Adventure gezeigt worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel's Wolverine" erscheint am 15. September exklusiv für PS5.