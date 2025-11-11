Marvel's Wolverine: Releasefenster bekräftigt

Insomniac Games hat das Releasefenster von "Marvel's Wolverine" jetzt erneut bekräftigt. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über eine Verschiebung des Action-Adventures gegeben.

So erklärt Insomniac Games, dass "Marvel's Wolverine" nach wie vor im Herbst 2026 erscheinen soll. Genauere Informationen dazu sollen bald folgen.

Das letzte Lebenszeichen von "Marvel's Wolverine" hatte es erst im September gegeben. Damals war bei einer State of Play-Episode ein neuer Trailer zu dem Spiel gezeigt worden. Entsprechende Spekulationen hatten bereits Anfang des Monats die Runde gemacht. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel's Wolverine" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.