Marvel's Wolverine hat einen Erscheinungstermin

Imsomniac Games hat einen Erscheinungstermin für "Marvel's Wolverine" verkündet. Demnach ist es im September endlich soweit.

So wird "Marvel's Wolverine" ab 15. September exklusiv für PS5 erhältlich sein. Ob danach weitere Umsetzungen , etwa für den PC, folgen werden, ist noch unklar, aber die aktuellste Sony-Konsole kann sich sicherlich über eine gewisse Exklusivitätsperiode freuen.

Die freudige Nachricht wird von einem kurzen Release Date Trailer zu "Marvel's Wolverine" begleitet. Dieser enthält keinerlei Gameplay und hebt noch einmal das Datum des Erscheinens hervor.

Bereits im vergangenen November hatte Insomniac Games bekräftigt, dass "Marvel's Wolverine" im Herbst 2025 erscheinen wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel's Wolverine" war im September 2021 bei einem PlayStation Showcase angekündigt worden.