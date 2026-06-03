Marvel's Wolverine: Erweiterter Gameplay-Trailer

Gleich zu Beginn des gestrigen State of Play hat Insomniac Games, wie zuvor bereits angekündigt, einen erweiterten Gameplay-Trailer zu "Marvel's Wolverine" gezeigt. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier werden uns über siebeneinhalb Minuten lang detaillierte Einblicke in "Marvel's Wolverine" geboten und wir bekommen einen genaueren Eindruck, was spielerisch davon zu erwarten sein wird. So gibt es etwa bewegte Bilder vom Kampfsystem oder der Spielwelt zu sehen. Allerdings erleben wir die namensgebende Hauptfigur auch in eher unkonventionellen Situationen.

Das letzte Lebenszeichen von "Marvel's Wolverine" hatte es im Februar gegeben. Damals hatte man den Erscheinungstermin verkündet und einen Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel's Wolverine" erscheint am 15. September exklusiv für PS5.