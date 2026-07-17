Marvel's Wolverine: Packender Trailer

Sony und Insomniac Games haben einen neuen Trailer zu "Marvel's Wolverine" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Marvel's Wolverine" trägt den Titel "Ain't No Hero" und hat einen Umfang von fast eineinhalb Minuten. In diesem Zeitraum werden uns hauptsächlich packende In-Game-Sequenzen gezeigt, wobei man gleich zu Beginn darauf hinweist, dass es sich nicht um tatsächliches Gameplay handelt.

Bereits im Juni hatte Insomniac Games bestätigt, dass die physische Version von "Marvel's Wolverine" auch eine Disc enthalten wird und man somit nicht dem Beispiel von "Grand Theft Auto VI" folgen wird. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel's Wolverine" erscheint am 15. September exklusiv für PS5.