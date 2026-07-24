Marvel's Wolverine: Sehenswerter Trailer

Sony und Insomniac Games präsentieren einen weiteren Trailer zu "Marvel's Wolverine". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang die Story von "Marvel's Wolverine" mit einer Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen nähergebracht. Dabei setzt man mitunter auf spektakuläre Szenen, die Lust auf mehr machen. Das Material selbst stammt von einer PlayStation 5 Pro.

Erst letzte Woche war ein Trailer zu "Marvel's Wolverine" veröffentlicht worden, der hauptsächlich aus packenden In-Game-Sequenzen bestand. Er trug den Titel "Ain't No Hero" und unsere News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Marvel's Wolverine" erscheint am 15. September exklusiv für PS5.