Marvel’s Wolverine: Packender Story-Trailer

Sony hat einen neuen Story-Trailer zu "Marvel’s Wolverine" veröffentlicht. Zudem wurden auf der San Diego Comic-Con neue Details zu dem Spiel verraten.

In einem Panel auf der San Diego Comic-Con mit Creative Director Marcus Smith, Game Director Mike Daly, Sr. Project Director Jess Reiner-Reed und Narrative Director Walt Williams von Insomniac Games und der Spielbesetzung Liam McIntyre (Logan/Wolverine) sowie Krizia Bajos (Jean Grey) und Eric Monacelli, Executive Producer bei Marvel Games, wurde nun der Story-Trailer zu "Marvel’s Wolverine" enthüllt. Das gezeigte Material stammt dabei von der PlayStation 5 Pro.

Zudem ging Komponist David Fleming auf die Hintergründe zum Soundtrack von "Marvel’s Wolverine" ein, der am 28. August veröffentlicht wird. Auf den gängigen Streaming-Plattformen kann bereits ein Lied aus dem Spiel angehört werden.

Ausserdem wurde ein Prequel-Comic veröffentlicht, welcher von Walt Williams, dem Narrative Director bei Insomniac Games, verfasst wurde. Der Prequel-Comic beleuchtet Logans schwere Beziehung zu Mitgliedern von Team X im Rahmen einer Mission zum Schutz der Mutanten. Der Prequel-Comic ist als exklusives SDCC-Giveaway erhältlich und kann an dieser Stelle online gelesen werden.

Darüber hinaus wurde auf der SDCC eine Zusammenarbeit von Arc System Works und "Marvel Tokon: Fighting Souls", das am 6. August für PlayStation 5 und PC erscheint, verkündet. Im Rahmen dieser Kooperation werden an Wolverine angelehnte Kostüme in "Marvel Tokon: Fighting Souls" eingeführt. Der Marvel‘s Wolverine Kampf-Auferstehung-Anzug ist dabei ab 1. September erhältlich und kann von allen Spielern ohne weitere Kosten heruntergeladen werden.

"Marvel’s Wolverine" erscheint am 15. September exklusiv für PS5.