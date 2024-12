Erster Trailer zu Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Das „Spider-Man“-Universum wird erweitert. Bereits in ein paar Wochen erscheint eine neue Marvel-Animationsserie und der erste Trailer begeistert Fans weltweit.

Am 29. Januar 2025 läuft mit „Your Friendly Neighborhood Spider-Man“ eine neue Animationsserie bei Disney+ an, die frischen Wind in das umfangreiche Spinnen-Universum bringen soll. Der erste Trailer zeigt eine alternative Zeitlinie, in der Norman Osborn, normalerweise ein Erzfeind von „Spider-Man“, die Mentor-Rolle von Tony Stark übernimmt.

Die Serie umfasst zehn Episoden und bietet ein modernes Remake des klassischen 1960er-Jahre „Spider-Man“-Themas. Jeff Tramell fungiert als Hauptautor, während Mel Zeywer die Regie übernimmt. Eine zweite Staffel soll sich bereits in der Planung befinden. Fans können sich auf eine kreative Mischung aus Nostalgie und Innovation freuen.