Masakre angekündigt

Entwickler und Publisher Seelvent kündigt mit "Masakre" sein aktuelles Projekt für den PC an. Einen begleitenden Trailer hat man auch im Gepäck.

Bei "Masakre" handelt es sich um ein düsteres und dynamisches Action-Rollenspiel. Wir müssen darin grausamen Gottheiten unsere Überlegenheit gegenüber Feinden beweisen und eine entstellte Erleuchtung in einer Welt erlangen, in der ansonsten alles dem Chaos gehört.

Bewegte Bilder zu "Masakre" gibt es in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen. Darin wird uns über eine Minute lang in atmosphärischen Sequenzen hauptsächlich die Spielwelt vorgestellt.

"Masakre" hat noch keinen Releasetermin.